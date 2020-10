Reggio Calabria: è ancora emergenza rifiuti al cimitero di Condera [FOTO]

9 Ottobre 2020 12:54

Reggio Calabria, i cittadini segnalano per l’ennesima volta la situazione di degrado in cui versa il cimitero di Condera

Immagini tristi giungono ancora dal cimitero di Condera, quartiere a Nord di Reggio Calabria. Grosse quantità di rifiuti non vengono ormai raccolte da tempo e testimoniano lo stato di abbandono in cui versa il camposanto. Una lettrice ha inviato alla redazione di StrettoWeb alcune foto che realmente sono difficili da commentare. Cumuli di spazzatura posizionati proprio accanto alle bare dei defunti, una scena che in luogo così sacro non dovrebbe mai verificarsi. In alto le FOTO scattate nella mattinata di oggi.