28 Ottobre 2020 11:05

Reggio Calabria: elezioni consiglio metropolitano, i sindaci del Pd della locride chiedono un incontro ai vertici regionali per una valutazione circa il ruolo e la partecipazione degli amministratori dei dem alla competizione elettorale

I sindaci del Pd della locride chiedono un incontro ai vertici regionali dei Dem in vista delle elezioni del consiglio metropolitano:

– Al Commissario Regionale del PD Stefano Graziano

– Al Commissario PD dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria Giovanni Puccio

– Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

– Al Consigliere Regionale Nicola Irto

I sottoscritti Sindaci del Partito Democratico della Locride, confrontatisi anche gli altri sindaci di centro-sinistra, vista l’imminente scadenza della data di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiedono un incontro per una valutazione circa il ruolo e la partecipazione degli amministratori del PD e del centrosinistra della Locride nella formazione di criteri che devono stare alla base dell’impegno del Partito Democratico per la futura città metropolitana.

Sicuri di un sollecito riscontro, cari saluti.

Canturi Aldo, Sindaco di Bianco

Alfarano Giuseppe, Sindaco di Camini,

Caterina Belcastro, Sindaco di Caulonia,

Campisi Giuseppe, Sindaco di Ardore

Valenti Enzo, Sindaco di Bivongi