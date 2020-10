Reggio Calabria: domani la presentazione del progetto nazionale Confido

27 Ottobre 2020 18:50

Reggio Calabria: domani 28 ottobre alle ore 18.30 vi sarà la presentazione del progetto nazionale Confido

Domani 28 ottobre alle ore 18.30 vi sarà la presentazione del progetto nazionale CONFIDO. È un progetto di innovazione sociale che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza delle pratiche di adozione ed affido sul territorio nazionale, anche a supporto del lavoro quotidiano delle case-famiglia e per accogliere le esigenze dei minori che vivono forme di abbandono, in attesa di affido/adozione . Attraverso questo progetto, il Forum vuole creare un ponte tra le famiglie affidatarie, le comunità, gli operatori ed i servizi territoriali pubblici per garantire l’accudimento dei minori e facilitare i processi di adozione ed affido. L’evento di domani sarà dedicato non solo alla presentazione del progetto, ma al confronto e all’ascolto di testimonianze sia del Centro Comunitario Agape organizzazione da sempre presente e attiva sul territorio e famiglie che con la collaborazione di esperti racconteranno le loro importanti esperienze. L’evento regionale potrà essere seguito dalla pagina facebook del Forum Famiglie Calabria www.facebooh.com/Associazioni familiari calabria. Interventi previsti

Claudio Venditti – Presidente Regionale del Forum

Mario Nasone – Presidente Centro Comunitario Agape

Giorgio Marcello – Unical dipartimento scienze politiche e sociali

Angela Madafarri – Coop.Marta

Nuccio Vadalà – Centro Agape Testimonianza Famiglia Affido

Modera:

Giulia Melissari – Coordinatrice Confido Calabria

L’evento sarà in diretta sulla pagina facebook Forum Famiglie Calabria

link : https://www.facebook.com/AssociazioniFamiliariCalabria