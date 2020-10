Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “il parcheggio del cimitero di Condera è una vera e propria discarica a cielo aperto”

27 Ottobre 2020 22:48

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “il parcheggio del cimitero di Condera è una vera e propria discarica. Qualche anno fa avevo proposto che in questo spazio venisse un mercatino rionale un giorno della settimana almeno così potrebbe essere più controllata”

Non si arresta l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: ormai da anni la città vive con l’incubo spazzatura. Un lettore denuncia: “inviterei molto volentieri il sindaco e tutti gli assessori a fare un bel giretto al parcheggio del cimitero di Condera, una vera e propria discarica a cielo aperto. Questo parcheggio viene pulito, di solito, qualche giorno prima della commemorazione dei defunti…quest’anno ancora non è stato fatto! Poi per i restanti 360 giorni dell’ anno viene abbandonata quest’area e utilizzata da chiunque per gettare di tutto e di più. Qualche anno fa avevo proposto che in questo spazio venisse un mercatino rionale un giorno della settimana almeno così potrebbe essere più controllata, ma non ho ricevuto alcuna risposta, nemmeno un “non si può fare”, tenerla così con la monnezza, sì però che schifo”, conclude.

