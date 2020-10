Reggio Calabria, ancora degrado all’esterno dell’Ospedale Morelli: “alla faccia della salute pubblica, i topi banchettano indisturbati” [VIDEO]

22 Ottobre 2020 11:32

Ennesima segnalazione riguarda l’emergenza rifiuti che colpisce la parte esterna dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria

Spazzatura e degrado a pochi passi dall’Ospedale Morelli di Reggio Calabria. Una situazione indecorosa che va avanti ormai da troppo tempo, a cui i cittadini non riescono a darsi pace. L’ultima segnalazione inviata da un lettore di StrettoWeb mostra le condizioni pessime dal punto di vista igienico-sanitario, all’esterno di un luogo in cui la salute pubblica andrebbe tutelata: “Proprio di fronte al Morelli banchettano indisturbati decine di topi. Alla faccia della salute pubblica!”, scrive infuriato. Di seguito il link per il VIDEO.