Reggio Calabria, processo Miramare: fissate le nuove date di udienza

30 Ottobre 2020 12:42

Reggio Calabria, ecco quali saranno le prossime date del processo Miramare

Sono state fissate le nuove date di udienza del processo “Mimarare” che vede tra gli imputati l’attuale sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’. Il presidente del collegio del Tribunale reggino Fabio Lauria ha stabilito di proseguire il dibattimento nel 2021 alle date: 14 gennaio, 18 marzo, 20 maggio e 1 luglio. Il processo nasce da un esposto sulle presunte irregolarità nella concessione di parte dei locali dell’hotel Miramare, di proprietà del Comune, ad un’associazione, Il sottoscala, ritenuta vicina al sindaco. Oltre al rieletto sindaco reggino, risultano coinvolti gli ex assessori della prima giunta comunale, quella che deliberò la concessione, Armando Neri, Saverio Anghelone, Patrizia Nardi, Giovanni Muraca, Agata Quattrone, Giuseppe Marino, Antonino Zimbalatti. Coinvolti anche l’attuale segretaria comunale dell’Ente Giovanna Acquaviva, l’ex dirigente del Comune Maria Luisa Spanò e il presidente dell’associazione beneficiaria della concessione Paolo Zagarella. Con rito abbreviato è già stata giudicata colpevole l’ex assessora Angela Marcianò, neo eletta consigliera comunale e sospesa dalla carica, per 18 mesi, per gli effetti della legge Severino. (DIRE)