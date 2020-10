26 Ottobre 2020 12:09

Reggio Calabria: il Premier Conte interverrà in video-collegamento alla cerimonia in onore di Willy Monteiro Duarte presso l’Istituto tecnico industriale “Milano” di Polistena nel cui cortile è stata dedicata una targa in memoria del giovane ai piedi di una pianta di ulivo

Il Premier Giuseppe Conte oggi, interverrà in video-collegamento alla cerimonia in onore di Willy Monteiro Duarte che si svolgerà presso l’Istituto tecnico industriale “Milano” di Polistena nel cui cortile è stata dedicata una targa in memoria del giovane ai piedi di una pianta di ulivo con scritto: “Albero di Willy. Travolto da un branco di persone per le quali non c’è mai stata una scuola”, un monito sulla necessità di combattere la violenza partendo dalla scuola. E cresce il numero di enti pubblici che stanno comunicando la decisione di intestare strade, piazze, giardini in memoria del giovane a cui Mattarella ha conferito la medaglia al valor civile.