23 Ottobre 2020 16:26

Reggio Calabria: la seduta del consiglio comunale del prossimo 26 ottobre non sarà aperta al pubblico al fine di adottare le misure di prevenzione per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19

La Segreteria Generale dell’Ente ha appena comunicato che la seduta del consiglio comunale del prossimo 26 ottobre alle ore 10,00 ( ed in eventuale seconda convocazione il giorno 27 ottobre alle ore 10,00) non sarà aperta al pubblico al fine di adottare le misure di prevenzione per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. La seduta potrà comunque essere seguita in diretta streaming sul canale you tube ufficiale del Comune di Reggio Calabria.