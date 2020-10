21 Ottobre 2020 15:56

Reggio Calabria: il 26 ottobre il primo consiglio comunale della nuova legislatura dopo le recenti elezioni comunali che hanno visto vincitore l’uscente Falcomatà

Convocato per lunedì 26 ottobre, alle 10:00, il Consiglio Comunale di Reggio Calabria dopo le elezioni comunali che hanno visto la riconferma a sindaco di Giuseppe Falcomatà. L’ordine del giorno prevede: la convalida degli eletti ed eventuali surroghe, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del Consiglio comunale e ufficio di presidenza, comunicazioni del sindaco sulla composizione della giunta, comunicazioni relative alle linee guida programmatiche, presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari, nomina della commissione elettorale comunale. La seduta, come da Statuto, sarà presieduta dal consigliere anziano che ha ottenuto più voti, individuato in Federico Milia