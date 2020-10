Reggio Calabria: le congratulazioni della Confcommercio al confermato Sindaco Giuseppe Falcomatà

6 Ottobre 2020 19:25

Reggio Calabria, la nota della Confcommercio dopo la vincita del sindaco Falcomatà

“Auguriamo al Sindaco di Reggio Calabria, avvocato Giuseppe Falcomatà ed a tutti i Consiglieri – si legge in una nota della Confcommercio di Reggio Calabria – di potere sviluppare al meglio il percorso di governo della città in un momento oggettivamente difficile che richiede visione, massima collaborazione ed assoluta unità di intenti”.

“Partendo da quanto di buono è stato sviluppato nel mandato appena concluso, dichiara il Presidente Confcommercio Gaetano Matà, come Associazione di categoria auspichiamo di potere dialogare con l’Amministrazione con sempre maggiore incisività ed efficacia per essere di supporto e stimolo nel tracciare un percorso di crescita ed adottare, in primis, nell’immediato, formule che diano la possibilità a tanti commercianti, artigiani e piccoli imprenditori di portare avanti dignitosamente le proprie attività, superando il difficile momento di crisi innescato dall’emergenza sanitaria.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al Sindaco Falcomatà, ribadiamo che Confcommercio offrirà – come sempre fatto in passato – con massima lealtà e con il necessario spirito critico, la piena disponibilità e fattiva collaborazione a lavorare per la risoluzione delle problematiche degli operatori economici e per la crescita dell’intero territorio”.