Reggio Calabria, il Presidente del consiglio comunale di Condofuri aderisce alla Lega

24 Ottobre 2020 23:28

Reggio Calabria, Franco Recupero: “esprimo la mia personale soddisfazione per l’adesione di Pietro Clemensi, Presidente del consiglio comunale Condofuri, alla Lega”

“Esprimo la mia personale soddisfazione per l’adesione di Pietro Clemensi, Presidente del consiglio comunale Condofuri, alla Lega. Pietro Clemensi è un giovane amministratore con la passione per la politica nel cuore”. E’ quanto scrive in una nota il segretario provinciale della Lega, Franco Recupero. “La Lega cresce e si radica nei territori -prosegue- e siamo davvero orgogliosi che lo faccia attraverso la condivisione del nostro progetto politico da parte di persone giovani e preparate. Si arricchisce, in particolare, la composizione del nostro partito a Condofuri, laddove siamo orgogliosi di annoverare tra le nostre fila anche il Sindaco Tommaso Iaria. Sono certo che Clemensi riuscirà a dare un contributo importante e saprà affermarsi sempre di più nel panorama politico locale contribuendo alla crescita del basso jonio reggino”, conclude.