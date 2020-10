Reggio Calabria, Campagna: “Klaus Davi non avrebbe comunque preso il seggio, ecco il perché. Sospensione Marcianò? Decisione spetta al Prefetto” [VIDEO INTERVISTA]

10 Ottobre 2020 12:25

Reggio Calabria, le parole del Presidente della Commissione Campagna a margine della cerimonia di proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti che ha risposto alle domande su Klaus Davi e Marcianò

“Mi dispiace che siano nati fraintendimenti, ma ci tengo a precisare che la Commissione non ha mai fornito dati ufficiali se non quelli che venivano fuori dai controlli a cui la stessa è deputata. La Commissione ha messo a disposizione di tutti gli interessati i fogli dove venivano riportati i voti delle singole sezioni. Sono alla terza presentazione del Sindaco e la prassi non è mai cambiata”. Ha esordito così il Presidente della Commissione elettorale centrale Giuseppe Campagna in merito alle polemiche scaturite dall’esclusione di Klaus Davi dal Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Il massmediologo infatti sembrava aver raggiunto la soglia di sbarramento del 3%, mentre i dati ufficiali ne hanno decretato la clamorosa beffa. “Intendo poi chiarire un concetto – continua Campagna – , la Commissione non ha il potere di scrutinare le schede elettorali. Lo abbiamo fatto solo ed esclusivamente questa volta perché la legge ci consente di farlo nei seggi che non sono riusciti a concludere le operazioni e nella specifica occasione è capitato per quattro diverse sezioni. Mi dispiace che Klaus Davi abbia fatto polemica, forse per inesperienza, ma non avrebbe preso il seggio nemmeno secondo il criterio che indicava lui, perché la percentuale va fatta sul totale dei voti candidati a Sindaco”.

Altro argomento spinoso su cui il Presidente Campagna si è trovato a rispondere è quello relativo al caso Angela Marcianò, la cui carica di Consigliere Comunale potrebbe essere sospesa dal Prefetto per l’applicazione della Legge Severino. “Ci siamo posti il problema se spettasse a noi disporre della sua eventuale sospensione come Commissione elettorale, non certamente come censori morali di nessuno. Dagli accertamenti fatti, abbiamo riscontrato che questo non spetta a noi ma al Prefetto, noi non abbiamo poteri in questo”, ha spiegato Campagna. In basso il link del VIDEO con l’INTERVISTA completa.

Alle domande dei giornalisti si è soffermato anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che non si è sbilanciato sulla composizione della Giunta: “è un puzzle in via di composizione. Come primo obiettivo, inizierò ad incontrare la coalizione, i partiti, i movimenti, le liste civiche ma ci confronteremo anche con i cittadini, perché voglio una Giunta che possa rappresentare la città e le sue energie positive. Sicuramente, non ci faremo dettare i tempi dall’orologio che incombe inesorabilmente ma che affrontiamo con serenità”.

