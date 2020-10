Camera di commercio di Reggio Calabria: 230 mila euro di contributi a fondo perduto a beneficio delle imprese della Città Metropolitana

2 Ottobre 2020 14:42

Camera di commercio di Reggio Calabria: € 230.000 di contributi a fondo perduto a beneficio delle imprese della Città metropolitana per digitalizzazione, internazionalizzazione e valorizzazione della filiera turistica e delle produzioni agroalimentari

Dopo i € 2.000.000 del fondo per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti contratti dalle imprese per far fronte all’emergenza Covid-19 e i € 129.000 stanziati per investimenti in innovazione orientati alla qualità e alla sostenibilità e per la crescita occupazionale nel territorio della Città Metropolitana, la Camera di commercio di Reggio Calabria destina ulteriori risorse, pari a complessivi € 230.000, per contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese reggine che realizzano investimenti legati alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione ed alla valorizzazione del binomio turismo ed enogastronomia. Come dichiarato dal Presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana: “L’obiettivo che ci poniamo con questi 3 nuovi bandi è continuare a sostenere economicamente lo sviluppo e l’accrescimento della competitività delle nostre imprese, in questo caso sul fronte della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e della valorizzazione della filiera turistica e delle produzioni agroalimentari, attraverso azioni di immediato supporto sotto forma di contributi a copertura parziale delle spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi”. Con il Bando Voucher digitali I4.0 – anno 2020, l’Ente camerale mette a disposizione € 95.000 per sostenere economicamente le iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. I contributi saranno erogati sotto forma di voucher a copertura di una percentuale dei costi ammissibili pari al 70%. L’importo massimo del voucher ottenibile non potrà superare l’importo di € 7.000,00. Sono ammesse le spese per:

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 2 del Bando;

b) acquisto di beni e servizi strumentali, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2 del Bando.

Con il Bando Internazionalizzazione – anno 2020, l’Ente camerale mette a disposizione € 50.000 per sostenere l’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. I contributi saranno erogati a copertura di una percentuale dei costi ammissibili pari al 70%. L’importo massimo del contributo ottenibile non potrà superare l’importo di € 3.500,00. Sono ammesse le spese per:

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all’art. 2, comma 2 del Bando;

b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali strettamente funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui all’art. 2, comma 2 del Bando;

c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l’eventuale allestimento, nonché l’interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d’affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l’eventuale trasporto dei prodotti (compresa l’assicurazione).

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, sul sito http://webtelemaco.infocamere.it., a partire dalle ore 10:00 di giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 19:00 di mercoledì 28 ottobre 2020. Di imminente pubblicazione il Bando Voucher per le imprese turistiche “a Km 0”, che mette a disposizione € 85.000,00 di risorse economiche sotto forma di contributi, per sostenere economicamente le imprese reggine della filiera turistica che, promuovendo il binomio turismo ed enogastronomia, si riforniscono da aziende del territorio di produzione dei prodotti agroalimentari valorizzando le stesse produzioni, le tradizioni enogastronomiche del territorio metropolitano di Reggio Calabria, nonché la qualificazione dell’offerta turistica territoriale. L’importo del contributo è determinato nella misura del 30% dell’ammontare degli acquisti compresi tra 2.000 a 5.000 euro. Sono ammesse le spese per l’acquisto di prodotti agroalimentari del territorio “a km 0”. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, sul sito http://webtelemaco.infocamere.it., a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 19:00 di venerdì 6 novembre 2020. Gli aiuti previsti dai 3 nuovi Bandi sono concessi in regime “de minimis” ed è stata stabilita in aggiunta al contributo una premialità pari a € 200,00 per le imprese in possesso del rating di legalità. Si ricorda, infine, che è ancora possibile presentare domanda per i seguenti Bandi: Bando “Premi per l’innovazione”: scadenza ore 19.00 del 15 ottobre 2020; Bando per la “Concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione della diagnosi energetica o l’adozione della norma iso 50001”: scadenza ore 19.00 del 15 ottobre 2020; Bando per l’“Erogazione di bonus a sostegno dell’occupazione”: scadenza ore 19.00 del 31 ottobre 2020. Tutte le informazioni sui Bandi e la relativa documentazione sono disponibili sul sito camerale www.rc.camcom.gov.it.