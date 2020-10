Reggio Calabria, profonda buca di fronte al Miramare. La segnalazione di un cittadino: “è come una trappola” [FOTO]

10 Ottobre 2020 18:08

Reggio Calabria, la lettera di un cittadino che ha segnalato la presenza di una pericolosa buca nella parte alta della Via Marina

Una grossa buca in pieno centro rischia di diventare un pericolo per guidatori e pedoni. Situata in una delle strade principali del centro di Reggio Calabria, precisamente in Via Marina Alta, di fronte all’Hotel Miramare, una profonda voragine occupa il centro della carreggiata e la presenza di acqua piovana al suo interno la rende una vera e propria “trappola”. Di seguito il messaggio di un cittadino che spera in una rapida sistemazione del problema:

“Spettabile redazione,

segnalo una buca abbastanza grande, e in questo caso la chiamerò “trappola” visto che è riempita d’acqua e non si scorge la profondità. Come si evince dalla foto tutto l’asfalto è massacrato, questa buca trappola è al centro di Reggio, via Marina, di fronte il Miramare, spero chi di competenza intervenga al più presto anche perché è lì presente da un po’ di tempo.

Distinti saluti”.

Lettera firmata