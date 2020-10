Reggio Calabria, bar San Francesco chiude per precauzione: nessun positivo, attivato il protocollo per i contatti stretti [DETTAGLI]

18 Ottobre 2020 21:35

Coronavirus, il post del Bar San Francesco di Reggio Calabria

“Si informa la gentile clientela che 2 persone dello Staff sono entrate a contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19. Il locale, pertanto, osserverà un periodo di chiusura in ottemperanza all norme, al fine di sottoporre tutto il personale ai tamponi di controllo. Per garantire la massima sicurezza nostra e dei nostri clienti, la riapertura dei locali avverrà soltanto quando si avrà esito negativo di tutti i tamponi effettuati e quando saranno terminate le consuete operazioni di sanificazione”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal Bar San Francesco di Reggio Calabria.