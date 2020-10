Reggio Calabria, urne chiuse per il ballottaggio: alta affluenza al voto, nessun exit poll. Via allo spoglio, la diretta su StrettoWeb

5 Ottobre 2020 15:09

Elezioni Comunali Reggio Calabria, chiuse le urne per il voto al ballottaggio tra Minicuci e Falcomatà: alta l’affluenza al voto

Urne chiuse per il ballottaggio tra Antonino Minicuci (Centrodestra) e Giuseppe Falcomatà (Centrosinistra) per la corsa a Sindaco di Reggio Calabria: non ci sono exit poll, bisogna attendere i dati dello spoglio che seguiamo in diretta con uno speciale su StrettoWeb. L’affluenza alle urne definitiva del ballottaggio è stata del 52,29%, pari a 76.899 elettori sui 147.063 aventi diritto. Per vincere il ballottaggio, quindi, bisogna ottenere almeno 38 mila voti. Al primo turno aveva votato il 66,86% degli elettori.

Intanto è iniziato lo scrutinio: tutti i dati su http://www.strettoweb.com/