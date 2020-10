Reggio Calabria, assunzioni a tempo pieno e indeterminato: bandi di concorso al Comune di Palmi [DETTAGLI]

8 Ottobre 2020 16:10

Reggio Calabria: Bandi di Concorso del Comune di Palmi, tutti i dettagli

Nuovi bandi di concorso per assunzioni a tempo pieno e indeterminato sono stati indetti al Comune di Palmi, città situata sulla costa tirrenica in provincia di Reggio Calabria. Di seguito il comunicato:

“Per sopperire alle croniche carenze di organico che ogni giorno condizionano l’agire amministrativo in favore della Città, di recente abbiamo avviato alcune procedure concorsuali per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale in diverse posizioni e categorie.

In particolare, abbiamo pubblicato sul sito internet del Comune di Palmi il bando per la copertura di N° 5 posti da Istruttore Amministrativo – “Categoria C” , N° 1 posto da Istruttore Bibliotecario – “Categoria C”, N° 1 posto da Istruttore Contabile – “Categoria C”, N° 1 posto da Istruttore Direttivo Tecnico – “Categoria D” e N° 2 posti da Istruttore Tecnico – “Categoria C”.

Siamo orgogliosi di essere riusciti, tra mille difficoltà, ad indire queste procedure di assunzione, che ci consentiranno di raggiungere un duplice risultato: sopperire alle gravi mancanze numeriche tra i dipendenti dell’Ente e, soprattutto, creare nuovi posti di lavoro, dando la possibilità a molti cittadini di mettersi alla prova per accedere ad un impiego stabile.

I bandi di concorso completi, la modulistica e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet del Comune di Palmi, al link: https://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=1”.