Reggio Calabria, novità sulle nomine degli assistenti educativi. Nucera a StrettoWeb: “è questione di giorni” [VIDEO INTERVISTA]

7 Ottobre 2020 16:49

Reggio Calabria, le scuole sono ripartite ma senza assistenti educativi. Nucera però promette che la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di proclamazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha dato ufficialmente inizio al suo secondo mandato come primo cittadino della città di Reggio Calabria. Presente al significativo evento anche Lucia Anita Nucera, già assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Minoranze Linguistiche con Falcomatà. Alle ultime votazioni comunali ha ottenuto un buon risultato, arrivando a guadagnarsi la fiducia di quasi 900 elettori: “è stata una campagna elettorale lunga e difficoltosa – ha ammesso Nucera ai microfoni di StrettoWeb – , ma posso dire di essere felice che la città abbia scelto di confermare questo Sindaco. Abbiamo investito su questa città, ci crediamo molto e l’amore per Reggio non ce lo toglie nessuno”. Nucera inoltre ha spiegato di alcune novità che giungono sul fronte della scuola, soprattutto sull’assegnazione dei posti agli assistenti educativi, dove si sono verificate diverse lungaggini: “un lotto su quattro era andato deserto al primo bando, ma domani scadrà la nuova gara per l’assegnazione, speriamo in una risposta da parte di alcune cooperative. Per le altre tre invece siamo in dirittura di arrivo, mancavano solo alcune documentazioni su cui il Dirigente ha chiesto dei chiarimenti. E’ ormai comunque questione di giorni, poi partiranno i tre lotti. Per il quarto bisognerà attendere invece qualche settimana”. Di seguito il VIDEO con l’intervista completa.