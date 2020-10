Reggio Calabria, la scuola è iniziata senza gli assistenti educativi ma il Comune rassicura. Murolo: “la realtà è diversa, bambini privati di un loro diritto”

4 Ottobre 2020 13:23

Gli assistenti educativi sono scelti tramite un bando, a cui hanno partecipato tre cooperative: le nomine però ancora non sono arrivate, a Reggio Calabria i bambini disabili e i loro genitori sono adesso in difficoltà

Dopo diversi mesi di chiusura forzata le scuole hanno riaperto e anche a Reggio Calabria i bambini sono potuti rientrare nelle proprie aule. Con lo spettro del Coronavirus che tiene sempre alta l’attenzione, l’annata scolastica è cominciata con un altro grande dubbio: non è chiaro infatti quando partirà il servizio degli assistenti educativi e alla comunicazione. Queste figure infatti sono fondamentali all’interno degli istituti perché sostengono i ragazzi disabili (circa 300 in città a farne richiesta) nel loro percorso di inserimento sociale. Secondo quanto riferito negli ultimi giorni dall’amministrazione comunale, al bando per le nomina di queste figure hanno partecipato tre cooperative e presto dunque si provvederà all’aggiudicazione. Nei giorni scorsi inoltre anche il sindaco Giuseppe Falcomatà aveva dato sicurezza nel corso di un incontro con la delegazione degli assistenti educativi reggini spiegando che, nonostante le difficoltà finanziarie cui è stato sottoposto il Comune in questi anni, per via dello stringente piano di rientro sul bilancio, presto tutto si sbloccherà, sia per la tutela dei bambini che per la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stessi operatori.

Ai microfoni di StrettoWeb però è montata la rabbia di Max Murolo, candidato consigliere comunale alle ultime elezioni con la lista Klaus Davi, che denuncia una situazione preoccupate e assolutamente non nuova. “Un problema che si ripete ogni anno – afferma Murolo – , si utilizza sempre la scusa della mancanza di fondi per un servizio invece importantissimo e necessario. E’ la Costituzione italiana a sancire l’importanza del Diritto all’istruzione, ma così i bambini non se lo vedono rispettare. Sono del parere che debba essere il Governo a doversi prendere carico di questo aspetto, provvedendo al riconoscimento di queste figure professionali”. La speranza è che dopo questa segnalazione la situazione possa realmente sbloccarsi, magari possa essere un sollecito alle istituzioni interessate. I bambini hanno bisogno di essere seguiti e guidati affinché non si creino disparità all’interno delle classi e possano godere di tutti i diritti che spettano di legge.