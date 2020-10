Reggio Calabria, gran risultato per l’ASD Rolling Bike: medaglia di bronzo per l’atleta Tony Vigoroso al campionato italiano Marathon

12 Ottobre 2020 13:54

Il ciclista Tony Vigoroso ha collezionato un podio alla tappa finale del campionato italiano Marathon: la gioia dell’ASD Rolling Bike del presidente Mucciola

Grande soddisfazione per lo sport reggino, è infatti arrivata una medaglia arriva in Calabria. Per l’atleta Tony Vigoroso è arrivato uno straordinario podio (3 posto nella categoria M1) alla tappa finale del campionato italiano Marathon. L’ottima prestazione nell’ultima corsa tenutasi sull’Isola d’Elba, gli ha consentito di guadagnare il podio, nonostante la presenza in gara di avversari di grande levatura. Una grande soddisfazione per il team del presidente Roberto Mucciola. La Rolling Bike è una squadra di ciclismo amatoriale che nel corso del tempo è riuscita ad unire un gruppo di amici tutti legati dalla stessa grande passione per la bicicletta e, in generale, per lo sport inteso nella sua accezione più nobile e solenne.

https://www.instagram.com/p/CGM9n33pEmy/?utm_source=ig_web_copy_link