23 Ottobre 2020 18:52

Reggio Calabria, Anghelone coordinatore provinciale di “Cambiamo”: “pronti a presentarci alle Regionali. Stiamo creando un gruppo competitivo, forte di competenze conclamate, nuove energia ed esperienze consolidate”

“Il risultato soddisfacente ottenuto alle elezioni comunali di Reggio costituisce il più efficace trampolino di lancio per le ambizioni concrete coltivate in Calabria da ‘Cambiamo, il partito fondato dal leader Giovanni Toti. Il traguardo più vicino è rappresentato dalle Regionali, resesi necessarie a causa della tragedia che ha colpito la Calabria in seguito alla drammatica scomparsa della presidente Jole Santelli“. A fare il punto della situazione sulla forza politica che si sta strutturando anche nella punta dello Stivale è Saverio Anghelone. Il giovane medico reggino, a distanza di un paio di settimane dal brillante risultato conseguito in riva allo Stretto, è stato nominato Coordinatore provinciale e questo è il suo primissimo bilancio: “Ho accolto l’incarico con grande senso di responsabilità, soprattutto dopo il consenso, della lista e personale, ottenuto in occasione della recente competizione svoltasi a Reggio. In poco tempo siamo riusciti a dar vita ad una compagine autorevole capace di conquistare, sostanzialmente, gli stessi voti di organizzazioni come la Lega, già da tempo presenti sul territorio.