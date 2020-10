Reggio Calabria, l’avvocato di Francesco Alvaro: “funerali vietati solo perchè è morto col Coronavirus, soffriva di Alzheimer da 20 anni”

9 Ottobre 2020 20:23

Reggio Calabria, al cimitero di Sinopoli la tumulazione di Francesco Alvaro: “è morto con il Coronavirus, funerali vietati per Dpcm dell’8 marzo. Era incapace di intendere e volere da 20 anni”

Oggi pomeriggio la Questura di Reggio Calabria ha diffuso una nota stampa in cui spiegava di aver vietato i funerali di Francesco Alvaro, 81 anni, deceduto presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, perchè “ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, operante in Sinopoli e nei comuni limitrofi“. “La salma – si legge nella nota della Questura – è stata traslata dal nosocomio di Reggio Calabria direttamente al cimitero di Sinopoli dove si è tenuta una funzione religiosa alla presenza dei soli stretti congiunti. Il provvedimento, emesso nei confronti degli appartenenti alle cosche criminali di questa Provincia, è finalizzato a scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione propizia per la commissione di azioni di rappresaglia, iniziative intimidatorie ed illegali. L’ordinanza rappresenta la conferma della linea di fermezza adottata dalle Istituzioni contro ogni possibile forma di illegalità, a garanzia e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica“.

Ma l’avvocato difensore della famiglia, Antonino Curatola, ha voluto precisare ai microfoni di StrettoWeb che “il signor Francesco Alvaro è deceduto dopo aver contratto il Coronavirus, quindi i funerali sono stati vietati semplicemente in applicazione del DPCM dell’8 marzo 2020, per limitare la diffusione del contagio. Inoltre – spiega ancora l’avvocato Curatola – il signor Alvaro era anche affetto da vent’anni dall’Alzheimer che lo aveva reso totalmente incapace di intendere e volere“.

Alvaro è, quindi, la vittima odierna conteggiata nel bollettino regionale sul Coronavirus: il 103° morto della pandemia in Calabria, anche lui anziano e affetto da gravi patologie pregresse.