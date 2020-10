Reggio Calabria, alunno positivo alla scuola Principe di Piemonte. La preside a StrettoWeb: “nessun allarmismo, protocollo attivato perfettamente”

5 Ottobre 2020 20:37

Reggio Calabria, una nuova classe in quarantena preventiva: la preside della scuola Principe di Piemonte manda un messaggio di tranquillità ai genitori

Un nuovo caso di Coronavirus si è registrato in una scuola di Reggio Calabria. Stavolta ad essere interessata è la scuola elementare Principe di Piemonte, dove un piccolo alunno è risultato positivo al test del tampone. La conferma è arrivata direttamente dalla preside Marina Morabito che, ai microfoni di StrettoWeb, spiega la situazione: “l’Asp è stata pronta a segnalare l’esito di un test svolto da un bambino della Iª C, così la nostra scuola ha potuto attivare prontamente il protocollo e tutte le norme che sono previste in questi casi”. Sanificazione dei locali e quarantena preventiva sia per i compagnetti, sia per gli insegnanti che hanno svolto la propria attività in quella classe: “è per questo che non bisogna fare allarmismi, abbiamo seguito le regole perfettamente e sottolineo ancora una volta la tempestività delle autorità competenti”. Nessuna preoccupazione dunque al momento per i genitori dei bambini che frequentano le altre classi, come accaduto anche stavolta, la situazione è sotto controllo, l’anno scolastico può proseguire.