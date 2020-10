Reggio Calabria, nuovi casi di alunni positivi: attivati protocolli anti-Covid all’Istituto Carducci – Da Feltre [DETTAGLI]

12 Ottobre 2020 12:41

Ad alunni e professori è stata già diposta la quarantena preventiva

Sempre alta in questo periodo l’attenzione sulle scuole. A Reggio Calabria nelle ultime ore si sono verificati due nuovi casi di positività tra alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre”, situato in Via Cannizzaro 12. Il primo è stato segnalato nella giornata di ieri, tramite una nota ufficiale del dipartimento: “Si comunica che, in data odierna, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria ha posto in quarantena dal 09.10.2020 al 23.10.2020 gli alunni frequentanti la classe 5ª F della scuola primaria Carducci di questo Istituto e tre insegnanti del relativo consiglio di interclasse. Sarà cura di questa Dirigenza fornire tempestivi aggiornamenti nel merito”.

Il secondo caso invece è stato confermato ai microfoni di StrettoWeb dalla preside dell’Istituto, la professoressa Sonia Barberi. Questa mattina infatti il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato la presenza di un nuovo alunno positivo all’interno della scuola secondaria di I° del Vittorino Da Feltre: “anche in questo caso sono stati immediatamente attivati i protocolli per la messa in sicurezza dei bambini e degli insegnanti”. La tutela della salute di chi frequenta il plesso scolastico è sempre al primo posto, così la dirigente al momento si è riservata dal fornire altre indicazioni. Nelle prossime ore la Dirigente procederà a comunicare tempestivamente gli aggiornamenti tramite un comunicato ufficiale. E’ fondamentale in questo momento non creare inutili allarmismi, anzi si sottolinea ancora una volta l’estrema attenzione nei controlli da parte delle istituzioni interessate, che con la loro tempestività stanno riuscendo a monitorare e gestire al meglio la situazione.