Reggio Calabria, adesso nel Centrodestra volano gli stracci: Cannizzaro convoca conferenza stampa di Forza Italia post-voto [DETTAGLI]

6 Ottobre 2020 19:23

Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia ha convocato per le 17 di domani una conferenza stampa “per l’analisi del voto” con i giornalisti

Nel Centrodestra volano gli stracci. Era stato l’unico ad opporsi alla scelta di Minicuci in modo duro e palese, poi si è adeguato per logiche di partito. Si è speso in campagna elettorale, ma non è bastato. E la festa della Lega oggi a Taurianova è stato il colpo di grazia finale, considerato una beffa nei confronti della città. Così Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, ha convocato per le 17 di domani una conferenza stampa “per l’analisi del voto” con i giornalisti. Un appuntamento particolarmente atteso, perchè dopo la mazzata nella coalizione voleranno gli stracci.