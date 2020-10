Reggio Calabria: le congratulazioni delle Acli al Sindaco Falcomatà

8 Ottobre 2020 09:34

Le Acli di Reggio Calabria e le Acli Regionali della Calabria si congratulano “con l’Avv. Giuseppe Falcomatà per la rielezione a sindaco della città. Dalle prime parole del neoeletto sindaco traspare con forza la volontà di dar vita ad un secondo tempo che ha l’obiettivo di trasformare Reggio nella “città delle opportunità”. Noi, come associazione impegnata al fianco delle persone, siamo convinti che la strada annunciata, che prevede un coinvolgimento delle “forze sane della città” sia un richiamo alla partecipazione attiva di tutte le realtà che hanno a cuore il bene comune. Per questo ci dichiariamo disponibili a contribuire al dibattito cittadino, forti dei valori in cui crediamo e consapevoli che solo tramite la ‘condivisione’ sarà possibile migliorare la nostra comunità. Nella certezza di poter sin da subito intraprendere tale percorso di condivisione le Acli dell’area metropolitana e della Regione tutta augurano un proficuo lavoro al primo cittadino”.