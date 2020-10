Reggio Calabria, 28enne rumeno finisce a processo per ricettazione perché teneva in tasca 8 monete. Il prof. Castrizio in tribunale: “alcune sono storiche di enorme valore, fino a 100 mila euro” [DETTAGLI]

13 Ottobre 2020 19:35

Reggio Calabria, udienza in tribunale per un per un cittadino rumeno imputato per ricettazione

Oggi, 13 ottobre, presso le aule del Tribunale Monocratico di Reggio Calabria si è tenuta l’udienza relativa alla posizione di un giovane cittadino rumeno, R. P. D. classe ’92, imputato per ricettazione.

In particolare, allo stesso veniva contestato di aver detenuto senza giustificarne il motivo, n. 8 monete, oltre che denaro.

Veniva escusso il testimone della Procura Prof. Eligio Daniele Castrizio, anche esperto di numismatica, il quale precisava nel corso del suo esame un dato che porta questo processo ad essere alquanto singolare.

Lo storico confermava, su domande del PM e del legale di fiducia dell’imputato, Avv. Giuseppe Gentile del foro di Reggio Calabria, come alcune di quelle monete fossero di grande valore anche storico (quella più preziosa poteva arrivare a valere, in base a determinate caratteristiche, dalle 15.000,00 alle 100.000,00 euro), mentre altre erano di pochissimo valore. Alcune delle monete raffiguravano l’immagine di Vittorio Emanuele ed Umberto I Re d’Italia.

Emergeva a seguito delle domande del difensore come sia possibile che il giovane detenesse quelle monete senza conoscere il loro vero valore (soprattutto per le modalità di detenzione delle stesse, e cioè non catalogate ma tenute dall’imputato in tasca insieme a quelle senza alcun valore senza alcuno scatolo o protezione), in quanto solo un esperto in materia avrebbe potuto riconoscerle.

Il processo veniva rinviato ad altra data per il proseguimento delle attività, per l’escussione degli operanti di PG