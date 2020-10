Reggio Calabria, altri 150 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera: è il 3° sbarco degli ultimi 2 giorni, arrivati in 280 nei porti della città e della provincia [INFO e DETTAGLI]

4 Ottobre 2020 19:34

Reggio Calabria: continuano senza sosta gli sbarchi di migranti, altri 150 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera

Altri 150 migranti sono appena arrivati al porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria), soccorsi dalla Guardia Costiera che con una motovedetta ha rimorchiato un peschereccio carico di clandestini. Non è ancora nota la nazionalità di provenienza. Gli immigrati sono stati soccorsi al largo dopo una richiesta d’aiuto. E’ il terzo sbarco degli ultimi due giorni nella provincia reggina: ieri sempre a Roccella erano arrivati altri 70 migranti, che stasera verranno trasferiti al CARA di Crotone dopo aver pernottato a Roccella. Due giorni fa, invece, un barcone con 60 egiziani, tunisini e siriani erano stati soccorsi e trasportati al porto di Reggio Calabria città, dove sono stati sottoposti a tampone. Anche loro hanno pernottato in città e sono in attesa di trasferimento: alcuni sono risultati positivi al Coronavirus. Negli ultimi tre giorni, quindi, sono 280 gli immigrati sbarcati sulle coste di Reggio Calabria con 3 differenti sbarchi.