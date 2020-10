Reggio Calabria, responsabile della morte di Carlo Alberto Restuccia condannato a 6 anni di reclusione per omicidio stradale [DETTAGLI]

6 Ottobre 2020 13:26

Reggio Calabria, il Tribunale ha condannato con rito abbreviato il responsabile dal tragico incidente in cui perse la vita Carlo Alberto Restuccia

A distanza di quasi otto mesi dal tragico evento che ha scosso l’intera città di Reggio Calabria interviene la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria che condanna, con rito abbreviato, il responsabile a 6 anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti dai familiari, costituiti parti civili, con l’assistenza degli avv.ti Corrado Politi e Michele Fabio Gagliano.

Sono ancora vive nella memoria di ognuno le immagini di quella triste notte del 17.02.2020 in cui il responsabile, a bordo di un’autovettura, sprovvisto di patente di guida, nella quale sedeva come passeggero il Restuccia, prima si lanciava in una rocambolesca fuga dagli agenti che avevano intimato l’ALT e, poi, terminava la propria folle corsa contro un muro, cagionando gravissime lesioni al Restuccia. Agonizzante ed in coma, il giovane Carlo spirava alcuni giorni dopo.

Nell’immediatezza dell’occorso, la famiglia, seppur sopraffatta dal dolore, ne autorizzava l’espianto degli organi, lanciando un coraggioso messaggio di vita oltre la morte.

Il sorriso e la bellezza di Carlo non si ritroveranno nelle righe di una sentenza che si limita a descrivere il gravissimo fatto e la sua rilevanza penale, ma continueranno ad animare gli occhi ed il cuore della sua famiglia e delle nove persone che, grazie a lui, hanno continuato a vivere.