Ex Reggina, Zibert bomber per un giorno con il Mantova: doppietta e Perugia di Sounas e Bianchimano al tappeto

11 Ottobre 2020 17:34

Mantova-Perugia (girone B di Serie C) finisce 5-1: protagonista tanti ex Reggina, con Zibert che fa doppietta e stende Sounas e Bianchimano (ma non solo)

Tanti ex Reggina protagonisti in questa domenica pomeriggio, tutti concentrati in una partita sola: Mantova-Perugia, match del girone B di Serie C. Risultato finale? 5-1. Il protagonista è a sorpresa: Urban Zibert, infatti, con la sua doppietta ha indirizzato il risultato in favore dei padroni di casa. Tornano in Umbria con un passivo pesante, invece, i biancorossi di Caserta e di Sounas, Bianchimano, Baiocco e Angella. Il centrocampista sloveno è autore dei gol del 2-0 e 3-0, non prima che gli ospiti accorcino ma subiscano altre due marcature, per il 5-1 finale.