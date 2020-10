6 Ottobre 2020 18:42

Reggina, clamorosa stangata per un calciatore dell’Under 17 amaranto, squalificato per 10 giornate: le motivazioni del giudice sportivo

Clamorosa stangata del giudice sportivo nei confronti di un calciatore della Reggina Under 17, Pavia Ismaele, squalificato per 10 giornate effettive di gara. La motivazione, come si legge nel comunicato ufficiale della FIGC, è “per aver proferito nei confronti di un avversario una frase offensiva contenente un’espressione di discriminazione per motivi di razza“. Ovviamente, qualora lo volesse, il club amaranto potrebbe presentare ricorso.