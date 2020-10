2 Ottobre 2020 13:48

Adesso è anche ufficiale: Nikola Vasic è un nuovo calciatore della Reggina. Contratto triennale per il gigante attaccante svedese

E’ arrivata l’ufficialità su un altro colpo del club dello Stretto, già a Reggio Calabria da qualche giorno e presente anche in tribuna in occasione di Reggina-Teramo: Nikola Vasic è ufficialmente un nuovo giocatore amaranto, contratto triennale per lui. Di seguito la nota ufficiale. “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito dall’Akropolis IF le prestazioni sportive del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2023“.