Reggina, Toscano emoziona: “vivo una favola amaranto, ma mi mancano i tifosi. Menez genio e sregolatezza”

5 Ottobre 2020 18:53

Mimmo Toscano spende parole d’elogio per la sua Reggina ai microfoni di Sky Sport: l’allenatore amaranto esalta il progetto, le qualità di Menez e aspetta il ritorno del pubblico

“La Reggina per me è una bella favola. Iniziata lo scorso anno con un’annata straordinaria. Quest’anno abbiamo iniziato una nuova avventura cambiando tantissimo, cercando di lavorare tanto e mantenendo l’identità della passata stagione e aumentando il livello qualitativo del nostro gruppo. Essere reggino e allenare la Reggina ha un fascino particolare, però con un po’ più di responsabilità”. Si è espresso così Mimmo Toscano, allenatore della Reggina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel consueto spazio dedicato alla Serie B.

L’allenatore amarano hapoi speso parole d’elogio per il nuovo acquisto Menez: “abbiamo questa peculiarità di rispolverare calciatori come Denis. Anche quest’anno vuole dare il suo contributo. Menez è vero che è un po’ genio e sregolatezza, però è un ragazzo buono e ha qualità incredibili. Ha voglia di rimettersi in gioco dopo un paio di anni. Sono convinto che Reggio sia la piazza giusta per riaccenderlo. Ha già determinato due gare sia per i gol che per il gioco. Sta facendo la differenza e se farà così ritornerà ad essere il calciatore ammirato nelle passate stagioni“.

Chiosa finale sul pubblico assente e sull’apporto del presidente Gallo: “il pubblico per noi è stata la marcia in più. Lo stadio a Reggio si sente. Il nostro obiettivo era alimentare l’entusiasmo che c’era, ma purtroppo dobbiamo aspettare la riapertura degli stadi. Si tratta di un’arma che ci sta mancando. Il presidente da quando è arrivato ha portato tanto entusiasmo. In poco tempo ha riportato la squadra in Serie B. Non era facile al primo anno. Ora abbiamo costruito una squadra che aspira a stare ad alti livelli“.