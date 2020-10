Reggina, Toscano alla vigilia dell’Entella: “nessun dubbio di formazione, Rolando indisponibile”

16 Ottobre 2020 15:20

Reggina, la conferenza stampa di mister Domenico Toscano in vista della gara contro la Virtus Entella: le indicazioni sul match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021

Match in trasferta domani per la Reggina. Alle ore 14 presso lo stadio Comunale di Chiavari, gli amaranto scenderanno in campo per il match della 3ª giornata del campionato di Serie B. Occhi puntati sulla squadra di mister Domenico Toscano, che per tutta la settimana si è impegnata in allenamento per preparare l’importante sfida contro la Virtus Entella clicca qui per la diretta(). I liguri non hanno iniziato alla grande il loro torneo, quindi andranno in cerca di un riscatto, non sarà un incontro da prendere sottogamba. Il tecnico calabrese sa bene che le insidie possono nascondersi sempre dietro l’angolo, ecco le sue considerazioni nella conferenza stampa di vigilia: “Non ho dubbi sulla formazione. Guarna andrà in porta per il problema di Plizzari, ma mi fido perché mi ha sempre dato garanzie. Sulla fascia destra non ci sarà Del Prato, giocherà Situm. A me non piace il turnover, guardo sempre la condizione dei calciatori e non considero se si gioca martedì o sabato. L’Entella ha calciatori che possono metterci in difficoltà, è un test per capire dove possiamo migliorare. Tutte le gare sono difficili se non affrontate con gli stimoli giusti. Noi abbiamo potenzialità enormi per fare male, dovremo arrivare nelle migliori condizioni per esprimere il nostro gioco. Questa settimana è stata utile soprattutto per i nuovi e capire come possono aiutarci con le loro caratteristiche. Inoltre i ragazzi sono riusciti a restare maggiormente insieme e stringere un feeling tra di loro”.

INDOSPONIBILI – “Vasic e Rivas sono entrambi recuperati e saranno disponibili, Rolando invece no”.

TIFOSI – “E’ un fattore importante, può incidere sul clima che si respira all’interno della partita. Si è creato un entusiasmo intorno a noi, ci manca il loro affetto, mi auguro si possa tornare presto alla normalità”.

NATIONS LEAGUE – “Ci sono alcune nazioni in cui è rischioso andare a giocare, una decisione che dovrà passare al vaglio della Federazione”.