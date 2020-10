Scaffidi (Task Force Regione Calabria): “Tifosi allo stadio? Per il momento è meglio seguire la Reggina in tv…”

7 Ottobre 2020 16:45

Le parole di Gianluigi Scaffidi, membro della Task Force della Regione Calabria, in merito alla riapertura degli stadi ed alla situazione Reggina e Granillo

Gianluigi Scaffidi, membro della Task Force della Regione Calabria, è intervenuto nel corso di ‘Tutti i Figli di Gallo’, sui canali ufficiali della Reggina, per parlare della riapertura degli stadi.

“La FIGC non è un organismo parallelo allo Stato, eppure si sta ergendo ad organismo parallelo. E poi succede quello che abbiamo visto con Juventus-Napoli. Da tifoso anch’io vorrei andare allo stadio, ci vado da tantissimo tempo, con mio figlio e mio nipote, ma ora sto guardando la Reggina in tv e dobbiamo continuare a farlo per il momento. Problemi economici per i club? Non sovrapponiamo l’economia alla salute. Se io ho problemi economici vado dall’economista, se ho problemi di salute vado dall’infettivologo. Non esistono i mille tifosi, il 20 o il 30%. Lo hanno fatto in Germania? E infatti hanno 12 mila tifosi”

“Se la Regione mi autorizzasse ad andare allo stadio, io non ci andrei. Opinione mia personale, da medico. Negli ospedali vedo quello che accade, per me non esiste la partita allo stadio al momento. Chi mi conosce sa cos’è la Reggina per me, sono un super tifoso, anche a me lacrimano gli occhi e il cuore a vedere la partita in tv, ma al momento è così. Tanti concerti svolti quest’estate? E infatti l’indice di contagio è salito da 0,40 a 1,6. Non è politica, è medicina. In America stanno giocando le finali di NBA a porte chiuse. Tutte le squadre sono in una bolla e lo stanno facendo solo per portare a termine la stagione”.