Reggina – Stile urban, freestyle e colore verde: la terza maglia è una bomba! [VIDEO]

21 Ottobre 2020 19:44

Ecco ufficialmente la terza maglia della Reggina per la stagione 2020-2021: presentazione avvenuta sui canali social

Eccola. Si è fatta attendere, ma è arrivata. La Reggina ha presentato ufficialmente la terza maglia della stagione 2020-2021, dopo aver presentato le prime due alla vigilia dell’esordio in campionato. La presentazione sarebbe dovuta avvenire il 15 ottobre alle 13.30, in seguito ai primi messaggi subliminali del giorno precedente, ma la triste notizia della scomparsa del Governatore della Calabria Jole Santelli ha rimandato ogni evento a data da destinarsi. Quest’oggi finalmente si è alzato il sipario sulla terza casacca che fin da subito ha riscontrato pareri positivi. Il colore sfuma fra un originale verde acido al nero, creando un contrasto cromatico mai visto prima in riva allo Stretto. Il video di presentazione ha coinvolto Mastour, Rivas, Charpentier e Folorunsho, impegnati fra trick di freestyle e palleggi in scenari molto ‘urban’ come sottopassaggi e binari della ferrovia: i 4 calciatori fra palleggi e risate, indossano la nuova maglia presentata con l’hashtag #Ambition.