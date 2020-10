Reggina, la terza maglia va a ruba! E’ boom sullo store online, già prosciugati i pezzi acquistabili

22 Ottobre 2020 16:25

Edizione limitata per la terza maglia della Reggina presentata ieri, ma sullo Store online già non ci sono più pezzi disponibili

La terza maglia della Reggina va a ruba. Anzi, è andata a ruba. Già, perché sullo Store online non è più disponibile alcun pezzo di quelli messi a disposizione dal club dopo la presentazione avvenuta nella serata di ieri. Come recitava il comunicato, a partire da questa mattina presso lo Store di piazza Duomo e sullo shop online sono sono stati resi disponibili 40 pezzi in edizione limitata. Quelli acquistabili in rete, però, sono stati letteralmente prosciugati in meno di 24 ore. Questa, la dimostrazione che la tifoseria amaranto ha apprezzato la divisa, sicuramente innovativa, fantasiosa e creativa.