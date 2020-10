Reggina, che sorpresa! C’è la terza maglia stagionale: i primi messaggi subliminali [FOTO]

14 Ottobre 2020 17:42

Reggina, è tutto pronto per la presentazione della terza maglia: sui social i primi messaggi subliminali sui dettagli della divisa

Un po’ a sorpresa, e si fa attendere. Ma, si sa, le cose belle si fanno attendere. A distanza di qualche settimana dalla presentazione delle nuove maglie stagionali, e dopo due giornate disputate, la Reggina si appresta a presentare la terza divisa della stagione. Nel simpatico video di qualche settimana fa, infatti, il club aveva mostrato soltanto le prime due, con cui si è sceso in campo a Salerno (completo bianco) e in casa col Pescara (classico completo amaranto).

Adesso, sempre con le ormai consuete iniziative social, la società ha lanciato i primi messaggi subliminali in merito ai dettagli della divisa. Altri, così come già fatto per le prime due maglie, potrebbero esserne svelati nelle prossime ore. Non resta che attendere.