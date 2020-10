Reggina, Taibi parla di Plizzari e degli obiettivi. Poi esalta Mastour: “Si sta riprendendo alla grande”

10 Ottobre 2020 13:39

Le parole del direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, su mercato, obiettivi, singoli e la positività di Plizzari

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare di svariati argomenti, tra i bilanci a chiusura mercato, gli obiettivi, qualche singolo e Plizzari, risultato positivo ieri al Coronavirus. Queste le sue parole.

PLIZZARI – “Sono molto dispiaciuto per il ragazzo, è asintomatico e spero ne esca subito fuori. Tuttavia non ci saranno conseguenze per la squadra. Plizzari è andato via dopo la gara con il Pescara, era risultato negativo nel ritiro della Nazionale Under 21 a Tirrenia, così come lo era al Sant’Agata”.

MERCATO – “Noi alle spalle del Monza? Mi sembra limitativo, ma forse sono io l’incontentabile. Sono convinto che siamo riusciti a fare una buona squadra spendendo il giusto. C’è che anche chi ha fatto benissimo e chi ha speso molto. Dovevo costruire una squadra pensando all’ottimizzazione come lo scorso anno. Ho pensato infatti alla valorizzazione di chi aveva dato poco negli ultimi anni e confermare chi stava facendo bene come Denis. Così ho scelto Menez per le sue qualità e per la sua esperienza e Marcucci e Mastour per la monetizzazione”.

MASTOUR – “A proposito di Mastour, è impressionante la sua forza fisica e la sua tecnica. A un certo punto della sua carriera si è fermato. Un contratto importante a 16 anni e, forse, la caduta di stimoli, ma ora sta recuperando alla grande”.