Reggina, Taibi tra Entella e Cosenza: “Non buttiamo la croce a Rossi e vinciamo il derby per farci un regalo”

19 Ottobre 2020 13:52

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi parla del pari di Chiavari e del match di domani contro il Cosenza

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato alla Gazzetta del Sud del match pareggiato a Chiavari e della sfida di domani contro il Cosenza.

“L’azione del rigore? Ingenuità collettiva. Il rammarico non è tanto per le occasioni sprecate ma proprio per come è stato preso il gol, ma se vogliamo crescere è proprio da questi particolari che bisogna ripartire. Rossi? Non buttiamogli la croce addosso, è stato sfortunato, serviva solo un po’ di lucidità. Al di là di questi errori, ho visto un gruppo motivato e compatto, nella ripresa abbiamo attaccato solo noi. Magari altre volte porteremo a casa partite che non meritiamo di vincere”.

“Il Cosenza? Vogliamo vincere per fare un regalo a noi stessi e ai tifosi. Troveremo di fronte una squadra che ha ottenuto tre risultati utili consecutivi, fermando avversarie come Cittadella e Spal. A tal proposito faccio i complimenti al Ds Trinchera per il buon lavoro svolto”.