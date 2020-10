Reggina, Taibi scopre le carte su Doumbia (ex Roma) e Nasri. Poi spiega la situazione Delprato

16 Ottobre 2020 10:38

Reggina, le parole del direttore sportivo Massimo Taibi in merito a due nomi “nostalgici” usciti fuori negli ultimi giorni

Ha parlato ai microfoni di Radio Gamma No Stop il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi. Tra gli argomenti affrontati, anche quelli legati ad alcuni nomi “nostalgici” usciti fuori negli ultimi giorni, su cui francamente sembrava improbabile un interessamento a questo punto della stagione, a mercato chiuso e a rosa completa in ogni reparto.

E infatti il direttore conferma: “Seydou Doumbia? Lo stavo seguendo perché mi ero interessato al campionato turco. C’è stata una trattativa ma poi abbiamo virato su altri, anche per via del suo status da extracomunitario. Nasri? La notizia è uscita adesso ma me lo avevano proposto tre mesi fa, avevo deciso di fare altre scelte”.

Tra i temi trattati, anche quello relativo a Delprato, a contatto con i positivi dell’Italia Under 21 ma risultato negativo a tutti i tamponi: “É in isolamento, come disposto dall’Asl di Pisa”, ha detto. Il giovane classe Atalanta è quindi indisponibile almeno per la trasferta di Chiavari.