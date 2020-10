Reggina, Taibi: “Cionek non è l’alternativa di Rami, lo avevo cercato già prima. Ecco il miglior colpo oltre Menez”

7 Ottobre 2020 10:57

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi a qualche giorno dalla chiusura del calciomercato: si parla di Rami, Cionek e Menez

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi si è concesso ai microfoni di Gazzetta del Sud per parlare di calciomercato a qualche giorno dalla chiusura. Queste le sue parole.

“Rush finale da spettatore? Ho avuto la conferma che abbiamo operato bene. Premesso ciò, quella di lunedì è stata una giornata particolare, un po’ triste. Non si respirava la solita aria, all’appello mancavano tanti volti noti. Credo che molte società, non riuscendo a sbloccare alcune uscite, sono state costrette a rivedere i piani anche in entrata. Se abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi? Sì. Qualcuno potrebbe obiettare, ricordano la vicenda Rami, ma posso garantire che prima di lui avevo cercato Cionek, il quale aveva preso tempo per valutare richieste dalla Serie A. Colgo l’occasione, dunque, per dire che Cionek non è il sostituto di Rami, ma la prima scelta”.

“Sessione di mercato della Reggina tra le più movimentate di sempre? Sicuramente tra le più importanti. Per la terza stagione consecutiva mi sono ritrovato a cambiare molto, perché il progetto me lo richiedeva. Nelle ultime ore è cresciuto il numero di addetti ai lavori che mettono la Reggina subito dopo il Monza, tra le squadre di B che hanno operato meglio. Una bella soddisfazione. La condivido con il Presidente Gallo, che fin dal suo arrivo mi ha sempre dato carta bianca. E’ anche vero che qualcuno ci ha collocato in terza fascia, ma rispetto il giudizio e mi auguro porti bene anche quest’anno, visto che neanche la scorsa estate ci davano per favoriti”.

“Il colpo più importante della B oltre Menez? Boateng. Ma Menez è un calciatore che sposta gli equilibri. Quando l’ho preso ero certo di replicare l’operazione Denis. Poi il processo di inserimento è favorito dalla bravura di mister Toscano, riesce a tirare fuori il massimo da ogni calciatore che allena. E poi vorrei ricordare che abbiamo portato a Reggio Maurizio Guido, ovvero uno dei migliori preparatori dei portieri al mondo”.