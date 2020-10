Reggina, Menez suona la carica: “Adesso viene il bello, testa a domenica”

30 Ottobre 2020 21:54

Reggina, Jeremy Menez suona la carica in vista del match di domenica contro la Spal: il francese pronto a tornare in campo dopo il breve stop

“Adesso viene il bello, testa a domenica per una partita importante, forza”. Un messaggio breve, chiaro, diretto. E’ quello lanciato su Instagram da Jeremy Menez, pronto a tornare protagonista con la maglia amaranto dopo lo stop nel match contro il Pordenone per una contrattura. Il calciatore francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e a questo punto si aspetta di capire se verrà utilizzato dal primo minuto da mister Toscano per il match contro la Spal. Domani, dopo conferenza e convocati, la situazione potrà essere più chiara.