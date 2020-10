Spal, mister Marino teme la Reggina: “E’ aggressiva e ha qualità, no a cali di attenzione”. 8 gli assenti

31 Ottobre 2020 15:04

Le parole del tecnico della Spal Pasquale Marino alla vigilia del match di domani al Granillo contro la Reggina

24 ore circa a Reggina-Spal, che domani si affrontano al Granillo per la 6ª giornata di Serie B (clicca QUI per seguire la diretta). 8 gli assenti in casa biancazzurra, tra acciacchi e positivi al Covid: D’Alessandro, Floccari, Jankovic, Viviani, Strefezza, Paloschi e Gomis. Il tecnico dei ferraresi Pasquale Marino ha parlato ai giornalisti alla vigilia del match, esaltando le doti degli amaranto.

“Al Granillo mi aspetto di migliorare – dice – il coraggio non è mai mancato e sicuramente è cresciuta la condizione, l’entusiasmo e l’autostima. Pensiamo a fare risultato guardando di partita in partita. La Reggina è imbattuta, in salute, dobbiamo dare il massimo e migliorare in qualche problema riscontrato di recente. Dobbiamo stare attenti a noi stessi, non possiamo avere cali di concentrazione e attenzione, affrontiamo una squadra molto aggressiva e di qualità, ha rinforzato un organico già buono”.