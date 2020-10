Reggina-Spal, dove vedere il big match di Serie B: info su diretta Tv e live Streaming

31 Ottobre 2020 16:10

Reggina-Spal, match entusiasmante alla 6ª giornata di Serie B: ecco come e dove seguire la partita in diretta Tv o in Live streaming

Diretta Reggina Spal – Una sconfitta indolore quella in Coppa Italia contro il Bologna, ma la compagine di mister Toscano vuole subito ritrovare l’entusiasmo. Domenica 1 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15.00, allo stadio Granillo si disputa la 6ª giornata di Serie B del campionato 2020/2021, sul prato verde va in scena Reggina-Spal. Un incontro molto interessante in cui si vedono di fronte due formazioni di gran livello per la categoria che sognano in grande e sicuramente vogliono ottenere una vittoria per fare un balzo in classifica. Come di consueto su StrettoWeb si terrà la diretta della sfida: aggiornamenti live già nel pre-partita con le formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale ed eventuali interviste e conferenza stampa del post gara.

Diretta Reggina Spal: Dazn o Rai Sport, chi trasmette il match?

Il big match Reggina-Spal sarà visibile in diretta Tv solo sui canali Dazn (clicca qui per il link). La partita non sarà dunque trasmessa in chiaro su Rai Sport. I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Reggina-Spal sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.