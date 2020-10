Reggina, per Situm è già amore. L’esterno a StrettoWeb esalta città e tifosi: “Qui si sta bene, sono troppo contento e non vedo l’ora che riaprano gli stadi”. E sul suo ruolo…

13 Ottobre 2020 16:49

Reggina, le parole di uno dei nuovi acquisti amaranto: Mario Situm. L’esterno croato ha affrontato tanti argomenti ai microfoni di StrettoWeb

“Qua si mangia bene, si ride. Non fa mai freddo, si può passeggiare, c’è il lungomare ma anche tanti altri bei posti, come Scilla”. Mario Situm è qui da dieci giorni eppure in pochissime righe ha descritto alla perfezione Reggio Calabria, che sembra conoscere più del sottoscritto. L’esterno croato, uno degli ultimi acquisti della sessione estiva della Reggina, è stato intervistato in esclusiva da StrettoWeb.

Mario, hai conosciuto Reggio in questi giorni. Come la stai vivendo sia dentro che fuori dal campo?

“Sono troppo contento. Appena arrivato ho trovato subito una grande famiglia. Tutta la squadra mi ha aiutato ad integrarmi, non è affatto difficile ambientarsi perché si sta molto bene. Si scherza, si ride. Il mister capisce di calcio, si vede, sa quello che vuole e tutti lo seguono. E poi sono presenti calciatori di qualità”.

E la città?

“Si sta bene. Sono qui da dieci giorni e mi piace come si vive. E poi si mangia bene, la gente ride, ti ferma per strada, si vede che ha voglia di calcio, ha passione. Inoltre non fa mai freddo, si può passeggiare, c’è il lungomare ma anche tanti altri bei posti, come Scilla”.

Quindi già conoscevi la Reggina e la sua storia?

“Sì, certo. All’estero si segue molto il calcio italiano e tutti conoscono la Reggina. Io conoscevo la sua storia”.

E i suoi tifosi anche? Hai avuto modo di guardare qualche video della splendida Curva Sud amaranto?

“Certo, ho visto su Internet. Ma già qui mi avevano detto che in casa giochiamo in 13, si vive di calcio”.

E quindi non hai avuto difficoltà ad accettare la proposta amaranto. Com’è nata la trattativa e quando la Reggina ti ha chiamato per la prima volta?

“La società mi ha chiamato due settimane fa, ma avevo una situazione in Turchia un po’ particolare. Avevo due anni di contratto e mi hanno messo con le spalle al muro. Hanno cambiato tutto, tra nuovi calciatori e allenatore, e io ero finito fuori dal progetto. Mi avevano detto che non contavano più su di me, che dovevo stare in tribuna. E così è arrivata la chiamata della Reggina e io ho accettato subito, non ci ho pensato un attimo. Anche perché mi ha fatto un favore, e di questo li ringrazio”.

Quale?

“Hanno avuto la pazienza di aspettarmi. Gli avevo promesso sulla parola che sarei venuto, ma i due anni di contratto mi impedivano di spostarmi. Diciamo che in Turchia non si sono comportati bene, ma alla fine siamo riusciti a trovare un accordo e ho potuto legarmi alla Reggina”.

Passiamo al campo. In carriera hai praticamente giocato ovunque. Dove ti rivedi nel 3-4-1-2 di mister Toscano?

“Da giovane facevo l’ala sinistra, successivamente ho fatto anche il terzino destro. Poi quando gli allenatori hanno capito che potevo giocare ovunque ho iniziato a girovagare per il campo. Negli ultimi 3-4 anni ho fatto tanti ruoli. In questo 3-5-2 posso giocare sia a sinistra che a destra. Da sinistra sono più pericoloso perché mi posso accentrare e tirare col destro, mentre sull’altra fascia tendo più a mettere palloni in mezzo”.

Fisicamente sei a buon punto? Vista anche l’emergenza sulla destra, saresti pronto a scendere in campo subito?

“Sì, fisicamente ci sono. Ho fatto un mese di preparazione in Turchia e ho giocato anche tre partite. Poi questa sosta adesso ci ha aiutato molto”.

Conoscevi già qualcuno presente in rosa?

“No, personalmente no, però di qualcuno so cosa ha fatto in carriera”

Menez, ad esempio. Anche lui, come te, può contare su un’importante esperienza internazionale. Quanto conta in Serie B?

“Fa sicuramente la differenza. Così come la fa avere un giocatore come Menez che risolve da solo la partita. Ma non voglio parlare di singoli, qui è pieno di giocatori forti, con buona tecnica e buona testa”.

E da avversario? Chi è stato il più difficile da affrontare, visto che hai giocato anche in Europa League e Champions?

“Nelle squadre di oggi ormai non fa la differenza solo un giocatore, nei grandi club ce ne sono due o tre fortissimi, ma ognuno ha le sue caratteristiche. Personalmente, però, sono rimasto impressionato da Douglas Costa. E’ velocissimo”.

Chiudiamo con un saluto. Cosa ti senti di dire ai tifosi della Reggina?

“Mi dispiace che gli stadi siano chiusi ma non vedo l’ora di incontrarli. Spero che tra qualche mese si possa riaprire, magari anche al 10, 20 per cento”.