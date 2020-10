18 Ottobre 2020 21:27

L’ex attaccante della Reggina Manuel Sarao ha da poco siglato la prima rete con la maglia del Catania, nella sfida in casa del Francavilla

Primo squillo di Manuel Sarao con la maglia del Catania. L’ex attaccante della Reggina, arrivato in amaranto lo scorso gennaio e in gol nell’ultimo match della stagione disputato (in casa del Picerno), si è trasferito agli etnei nella sessione estiva, trovando poi l’altro ex Reginaldo. Poco fa ha siglato la sua prima rete in assoluto con la maglia rossoblu, a ridosso dell’intervallo della sfida in casa del Francavilla. Dopo i primi 45 minuti, dunque, siciliani avanti per 0-1.