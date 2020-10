Reggina, Rossi: “L’obiettivo di quest’anno? In spogliatoio ne abbiamo parlato, ma non lo sveliamo…”

8 Ottobre 2020 13:50

Reggina, le parole dell’esperto difensore amaranto, Marco Rossi, a ‘Tutti i figli di Gallo’, sui canali ufficiali del club

Il difensore della Reggina Marco Rossi è intervenuto a ‘Tutti i figli di Gallo‘, sui canali ufficiali del club, per parlare del momento attuale. Queste le sue parole.

IL GRUPPO E I SINGOLI – “Il gruppo è buono come l’anno scorso, abbiamo mantenuto l’ossatura e i nuovi si sono integrati bene. Stiamo cercando di ricreare la stessa alchimia della passata stagione. Chi imparerà prima l’italiano tra Lafferty e Vasic? Il primo, forse, perché scherza di più e ha giocato anche un anno in Italia. Menez si è messo subito a disposizione, come hanno fatto anche Reginaldo e Denis l’anno scorso. Ha messo le sue qualità al servizio del gruppo e ci sta aiutando tantissimo. Differenze tra portiere esperto e giovane? Guarna per noi è stato ed è un punto di riferimento, Plizzari è giovane ma gioca da veterano. Sono due ottimi portieri, il campionato è lungo e ci sarà possibilità per entrambi di dimostrare il proprio valore”.

L’ATTEGGIAMENTO – “Il nostro modo di giocare prevede di far partire dal basso la manovra, ovviamente se c’è possibilità e senza rischiare. In B è anche più facile perché ti aspettano, mentre in C gli attaccanti ti vengono a pressare. La gara poteva cambiare se il Pescara avesse segnato il rigore? Come dimostrato l’anno scorso, anche andando in svantaggio noi manteniamo sempre le nostre caratteristiche e così avremmo fatto qualora il Pescara avesse segnato. Secondo me, per quanto abbiamo dimostrato, avremmo comunque ottenuto il pari e la vittoria. E’ anche vero che il Pescara si è un po’ disunito dopo il penalty fallito”.

DEDICHE, OBIETTIVI E NUMERI DI MAGLIA – “A chi dedicherò il primo gol se dovessi segnare? Ai due bimbi che ho avuto due mesi fa. Gli obiettivi? Quest’anno ce li teniamo per noi, ce li siamo detti in spogliatoio ma non li sveliamo. Come mai il numero 13? L’ho sempre avuto, da quando ho iniziato a 18 anni. E poi mi è sempre piaciuto Nesta come difensore, che aveva questo numero”.