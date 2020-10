Reggina, si chiude il mercato: il riepilogo di tutte le operazioni. Ufficiale Marcucci

5 Ottobre 2020 21:30

Tutte le operazioni del calciomercato della Reggina in questa sessione estiva: l’ultima ufficialità è arrivata ed è quella di Marcucci

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Marcucci. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto sino al 30 giugno 2023. Nato a Roma il 7 febbraio 1999, Andrea cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma. In giallorosso fa tutta la trafila, coronando la sua esperienza con la vittoria della Supercoppa U17 e la Coppa Italia Primavera. Nel gennaio del 2019 Marcucci si trasferisce al Foggia, in serie cadetta. Con i rossoneri colleziona un gettone, ma la precaria condizione di classifica gli impedisce di trovare maggiore spazio. Lo scorso anno riparte dall’Imolese, disputando un campionato su buoni livelli. A fine anno saranno 31 le apparizione in C, condite da un assist. Da oggi Andrea entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!

Andrea Marcucci è stata l’ultima operazione del mercato amaranto. Attraverso un comunicato ufficiale, la Reggina ha stilato l’elenco completo delle operazioni effettuate. Eccole di seguito.

ACQUISTI: Jérémy Ménez (a, svincolato), Kyle Lafferty, (a, svincolato), Alessandro Plizzari (p, titolo temporaneo AC Milan), Lorenzo Peli (d, titolo temporaneo Atalanta BC), Dimitrios Stavropoulos (d, svincolato) Lorenzo Crisetig (c, svincolato), Rigoberto Rivas (c, titolo temporaneo FC Inter), Enrico Delprato (d, titolo temporaneo Atalanta BC), Ricardo Faty (c, svincolato), Michael Folorunsho (c, titolo temporaneo SSC Bari), Gabriel Charpentier (a, titolo temporaneo CFC Genoa), Gianluca Di Chiara (d, titolo temporaneo AC Perugia), Thiago Cionek (d, svincolato), Nikola Vasic (a, titolo definitivo Akropolis IF), Mario Situm (c, svincolato), Andrea Marcucci (c, svincolato)

CESSIONI: Urban Zibert (c, titolo definitivo Mantova), Allan Pierre Baclet (a, titolo definitivo Potenza Calcio), Lorenzo Paolucci (c, titolo temporaneo SS Monopoli), Alberto De Francesco (c, titolo definitivo US Avellino), Simone Corazza (a, titolo definitivo US Alessandria), Matteo Rubin, (d, titolo temporaneo US Alessandria), Manuel Sarao (a, titolo definitivo Catania Calcio), Abdou Doumbia (a, titolo definitivo Carrarese Calcio), Matti Lund Nielsen (c, titolo definitivo FC Pro Vercelli), Reginaldo (a, titolo definitivo Catania Calcio), Edoardo Blondett (c, titolo definitivo US Alessandria), Paolo Marchi (d, titolo temporaneo Ravenna FC), Dimitrios Sounas (c, titolo definitivo AC Perugia), Desiderio Garufo (d, titolo temporaneo US Catanzaro), Davide Bertoncini (d, titolo definitivo Como).