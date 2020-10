Ex Reggina, Reginaldo positivo al Coronavirus: è asintomatico

19 Ottobre 2020 10:33

L’ex attaccante della Reggina, il brasiliano Reginaldo, è risultato positivo al Coronavirus: lo ha comunicato il Catania. Il calciatore è asintomatico

Reginaldo positivo al Coronavirus. L’ex calciatore della Reggina, tra i protagonisti della promozione in B degli amaranto la scorsa stagione, si è trasferito al Catania nella sessione estiva di calciomercato. Sarebbe dovuto essere tra i convocati del match di Francavilla (che ha visto gli etnei vittoriosi ieri sera per 0-1 con la rete su rigore di un altro ex Reggina, Sarao), ma non ha potuto far parte della spedizione in terra pugliese e dovrà adesso osservare il periodo di isolamento. Il brasiliano è asintomatico. Con una nota ufficiale successiva, il Catania ha specificato che il ciclo di tamponi a cui è stato ulteriormente sottoposto il gruppo squadra in Puglia non ha riscontrato altre positività e si è potuto così scendere regolarmente in campo.